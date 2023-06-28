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28.06.2023  21:46   Василь Голосний

У Харкові відбувся концерт до Дня Конституції (фото)

28 червня на сходах Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М.В.Лисенка відбувся концерт, присвячений Дню Конституції України.

Харків, концерт
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Колектив ХНАТОБ / СХІД ОПЕРА привітав харків'ян та гостей міста з черговою річницею Конституції України виконанням українських пісень та музики, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Зокрема, прозвучали твори М. Лисенко, М. Скорика, О.Золотаренко, Є.Лисицького, В.Козлова, О.Старікової, Є. Адамцевича та Тіни Кароль.

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Тэги:  харків, концерт, хнатоб, схід опера, день конституції
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