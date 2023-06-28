У Харкові відбувся концерт до Дня Конституції (фото)

28 червня на сходах Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М.В.Лисенка відбувся концерт, присвячений Дню Конституції України.
Скористайтеся цим днем, щоб розставити пріоритети та визначити бажану мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитись до неї.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
27 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.
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