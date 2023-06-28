Прогноз погоди у Харкові на 29 червня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
У четвер, 29 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Наші пращури примітили, якщо бджоли вранці граються – буде ясний день, товчуться – до негоди.
Якщо цього дня дощить, то це надовго.
Якщо польові квіти закривають пелюстки – бути негоді.
Птахи низько літають – варто чекати на зливу.
Скористайтеся цим днем, щоб розставити пріоритети та визначити бажану мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитись до неї.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
27 років тому року Верховна Рада України ухвалила нову Конституцію України – першу конституцію незалежної української держави.
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