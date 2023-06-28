    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 29 червня
28.06.2023  23:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 червня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.

бегонія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 13%. Температура повітря +14°...+18°C (відчувається як +14°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 23%. Температура повітря +21°...+22°C (відчувається як +21°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 13%. Температура повітря +21°...+18°C (відчувається як +19°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У четвер, 29 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Народні прикмети

Наші пращури примітили, якщо бджоли вранці граються – буде ясний день, товчуться – до негоди.
Якщо цього дня дощить, то це надовго.
Якщо польові квіти закривають пелюстки – бути негоді.
Птахи низько літають – варто чекати на зливу.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 28 червня 27.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 27 червня 26.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 26 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 