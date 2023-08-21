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21.08.2023  14:50   Рита Парфенова

Уночі в селі під Харковом шукали жінку

В Харківській області поліція швидко знайшла зниклу жінку.

В Харківській області поліція швидко знайшла зниклу жінку

Як повідомляє  РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, офіцери громади оператично зреагували на звернення.

19 серпня о 20:00 до поліцейського офіцера громади сектору превенції Богодухівського РВП Віталія Лободи звернулася жінка. Вона повідомила, що її 36-річна сестра, жителька села Козіївка, пішла у невідомому напрямку та не повернулась.

Офіцер громади разом з добровольчим формуванням територіальних громад Козіївського старостинського організували розшук зниклої. Протягом двох годин жінку знайшли та повернули додому.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ псав, що зниклу на Харківщині дівчину знайшли за дві сотні кілометрів від домівки

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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