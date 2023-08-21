21.08.2023 14:50 Рита Парфенова

Уночі в селі під Харковом шукали жінку

В Харківській області поліція швидко знайшла зниклу жінку.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, офіцери громади оператично зреагували на звернення.



19 серпня о 20:00 до поліцейського офіцера громади сектору превенції Богодухівського РВП Віталія Лободи звернулася жінка. Вона повідомила, що її 36-річна сестра, жителька села Козіївка, пішла у невідомому напрямку та не повернулась.

Офіцер громади разом з добровольчим формуванням територіальних громад Козіївського старостинського організували розшук зниклої. Протягом двох годин жінку знайшли та повернули додому.