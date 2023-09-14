14.09.2023 12:37 Рита Парфенова

Подробиці схеми переправлення ухилянтів до Молдови: на Харківщині заершено розслідування

Прокуратура та ДБР завершили розслідування щодо ділків, які допомогали переправляти ухилянтів до Молдови

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, житель Харкова організував незаконну схему переміщення чоловіків призовного віку через український кордон з Молдовою поза офіційними пунктами пропуску.



У преступній діяльності, крім організатора, було задіяно ще трьох людей.



Спочатку 50-річна жінка спілкувалася з потенційними "клієнтами" і надавала всю необхідну інформацію організатору. Він, у свою чергу, обговорював заходи безпеки і конспірації з «втікачами». Ціна «побігу» складала 5000 доларів США.



Далі військовозобов’язані приїжджали до Чернівецької області, де їх зустрічали 29-річний та 23-річний мешканці цієї області. Чоловіки добре розумілись, як на місцевості уникнути контролю українських прикордонників. Крім того, 29-річний чоловік є державним службовцем ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області та здійснює діяльність на прикордонному пункті.



3 березня 2023 року під час нелегального переправлення ще одного військовозобов‘язаного правоохоронці затримали 29-річного та 23-річного ділків в порядку ст. 208 КПК України.





Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний щодо двох мешканців Чернівецької області та 50-річної жінки за фактом сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).



Справу розглядатимуть у Сокирянському районному суді Чернівецької області.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.



Організатор «схеми» нелегально залишив територію України та наразі перебуває за кордоном. Йому повідомлено про підозру заочно. Нині він перебуває у розшуку.

Раніше РЕДПОСТ писав про злочинну схему, яку организував 19-річний харків'янин. Зловмисники знаходили бажаючих незаконно перетнути кордон за гроші, готували фальшиві документи й висаджували довірливих «клієнтів» посеред дороги.