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14.09.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжать видавати безкоштовне харчування

Пункти видачі безкоштовного харчування щодня обслуговують близько 35 тис. харків’ян та внутрішньо переміщених осіб.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Сьогодні, 14 вересня, в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов нагадав, що ці пункти почали роботу у грудні минулого року.
 
«Попит є, тому ми продовжуватимемо годувати людей безкоштовно. Крім того, харчуванням забезпечуються 5,5 тис. осіб, які фактично прикуті до ліжка. Це люди похилого віку, люди з інвалідністю. Їх доглядають наші соціальні працівники», - зазначив Ігор Терехов.
 
Крім того, мер повідомив, що перед початком опалювального сезону міжнародні партнери допомогли придбати для пільгових категорій 2,5 тис. обігрівачів.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, харчування
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