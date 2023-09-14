Розшукуваного за крадіжку виявили у харківському метро

Чоловіка, який перебував у розшуку, було затримано правоохоронцями у метрополітені Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За його словами, співробітники відділу поліції, які працюють у метрополітені на станції метро "Проспект Гагаріна", виявили чоловіка у віці 34 роки, який був у розшуку за рішенням відділу поліції Полтавської області.
Він був обвинувачений у скоєнні крадіжки в умовах воєнного стану.
Інформація про місцезнаходження розшукуваного була передана ініціатору розшуку для подальших дій.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 1043 повідомлення про правопорушення та події.
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