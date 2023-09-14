14.09.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині готуються до осіннього садіння лісу

У філії "Жовтневе лісове господарство" розпочали підготовку до висаджування лісу восени. Нині у лісництвах готують ґрунт та посадковий матеріал для висаджування в лісі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.

Восени у лісовому господарстві планують висадити 39,5 га лісу, зокрема 10 га шляхом лісорозведення. Там буде висаджено понад 215 тисяч сіянців деревних порід. Такою кількістю дерев можна засадити близько 38 футбольних полів.

Також у лісництвах філії продовжують догляд за лісовими культурами. Зокрема, у Водолазькому та Рокитянському лісництві за молоденьким лісовими культурами догляд проводь механізованим способом, використовуючи мотокоси та трактори з агрегатами.

Це допомагає прибрати забур'яненість та покращити водний і температурний режим, а також усунути негативний вплив трав’янистої рослинності та другорядних порід. Цього року у філії проведено уже 360 га доглядів, роботи тривають далі.

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