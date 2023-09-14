Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

Протягом доби 13 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 73 вибухових предмети.
За останню добу, 13 вересня, піротехнічні розрахунки ДСНС України провели роботи з розмінування наступних об'єктів:
У результаті цих робіт саперами було виявлено та знешкоджено 73 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. У проведенні цих операцій взяли участь 33 піротехнічні розрахунки ДСНС, складаючи загалом 165 саперів, та було задіяно 65 одиниць спеціалізованої техніки.
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