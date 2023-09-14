Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ

За останню добу, 13 вересня, піротехнічні розрахунки ДСНС України провели роботи з розмінування наступних об'єктів:

обстежено площу приблизно 5,2 гектара, включаючи 5770 квадратних метрів, де використовувалися машини для механізованого розмінування;



перевірено 6,7 кілометрів ліній електропередач;

проведено обстеження 240 метрів газопроводів;

очищено 3500 квадратних метрів акваторії;

здійснено розмінування на території 3 приватних домогосподарств.

Роботи проводилися у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

У результаті цих робіт саперами було виявлено та знешкоджено 73 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. У проведенні цих операцій взяли участь 33 піротехнічні розрахунки ДСНС, складаючи загалом 165 саперів, та було задіяно 65 одиниць спеціалізованої техніки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що прокурори задокументували наслідки обстрілів, які були здійснені військовими рф у Харківському регіоні.