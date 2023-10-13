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13.10.2023  18:39   Дмитро Колонєй

У Харкові чоловік влаштував на дворі наркоплантацію (фото)

У Харкові чоловіку не вдалося стати наркобароном - завадили правоохоронці.

Влаштував наркоплантацію на власному дворі чоловік. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, на Харківщині правоохоронці викрили чоловіка у вирощуванні та зберіганні наркотичних рослин.
 

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Для своєї діяльності зловмисник облаштував у дворі свого домоволодіння загородження, де й займався вирощуванням конопель. Надалі з рослин чоловік незаконно виготовляв і зберігав наркотичний засіб канабіс. 
 
В ході санкціонованого обшуку у домоволодінні 59-річного мешканця селища Пісочин виявили та вилучили кущі конопель та канабіс у висушеному стані.
 
Влаштував наркоплантацію на власному дворі чоловік. Новини Харкова
 
Вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці спіймали у Харкові торгівку наркотиками

 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  наркотики, харків
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