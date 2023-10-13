13.10.2023 18:09 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов нагородив кращих співробітників харчової промисловості

У Харкові День працівників харчової промисловості відзначили сьогодні співробітники ТОВ «Компанія БАЛЕКС».



Ігор Терехов нагородив кращих співробітників харчової промисловості



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, в урочистостях взяв участь мер Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що завдяки підтримці Харківського дріжджового заводу в місті вже майже рік працює соціальна кухня.

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«Харківський дріжджовий завод - найстаріший в Україні, і ми дуже цим пишаємося. Дякую вашим працівникам та вашому підприємству за те, що з першого дня війни підтримуєте нашу громаду. Від 100 до 150 кілограмів дріжджів ви щотижня безоплатно надаєте місту, і це дозволяє нам годувати дітей у метрошколі та харківʼян гарячими обідами», - зазначив у вітальному слові мер.

Кращим співробітникам галузі харчової промисловості вручили Почесні грамоти Харківської міської ради та Подяки міського голови.