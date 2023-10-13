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13.10.2023  18:05   Віталій Хінєвіч

Кава із шкідливою речовиною: у компанії імпортері надали коментар

Хлорпірифос в органічній зеленій каві (походженням з Гондурасу) наразі виявлений лише в обмеженій партії в Європі і поки що не відомі всі обставини щодо цієї події.

 
Про це йдеться в офіційному коментарі ТОВ «КОФІТОН», передає РЕДПОСТ.
 
Зокрема повідомляється, що «ТОВ «КОФІТОН» здійснює свою господарську діяльність виключно в межах чинного законодавства України, та ввозить на митну територію України лише товар, який пройшов відповідну сертифікацію та дозволений для споживання в Україні.
 
В той же час, як тільки стало відомо про вказані обставини, розуміючи всю відповідальність, Товариство невідкладно вжило всіх заходів щодо вилучення з обігу та недопущення реалізації даної партії імпортованої кави.
 
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Окрім того, Товариство звернулося до ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» про проведення випробувань імпортованого товару на вміст хлорпірифосу. Наразі повторний аналіз триває.
 
У разі виявлення вмісту небезпечних речовин у вказаній продукції Товариством будуть вживатися заходи щодо її утилізації та знищення способом визначеним за погодженням з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Держпродспоживслужба в Харківській області повідомила, що через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів надійшло повідомлення стосовно виявлення хлорпірифосу в органічній зеленій каві.
 
Источник:   ТОВ «КОФІТОН»
 Тэги:  кава
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