У Харкові в зруйнованому будинку на вулиці Георгія Тарасенка відновлять покрівлю

У будинку на вул. Георгія Тарасенка, 39, який був частково зруйнований внаслідок обстрілу 6 жовтня, ведуться підготовчі роботи до відновлення покрівлі над під'їздами №1, 2, 4 та 5.
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Бажання роз'яснити проблемні питання сьогодні загрожує конфліктами. Якщо з людиною, якою ви цінуєте, намітилися розбіжності, краще день відпочити один від одного.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці можливий дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
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