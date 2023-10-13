    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові в зруйнованому будинку на вулиці Георгія Тарасенка відновлять покрівлю
13.10.2023  17:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові в зруйнованому будинку на вулиці Георгія Тарасенка відновлять покрівлю

У будинку на вул. Георгія Тарасенка, 39, який був частково зруйнований внаслідок обстрілу 6 жовтня, ведуться підготовчі роботи до відновлення покрівлі над під'їздами №1, 2, 4 та 5.

 
Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомила голова Адміністрації Основ'янського району Ганна Головчанська, передає РЕДПОСТ.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Загалом, за її словами, в районі були пошкоджені 43 об'єкти, 39 з них - житлові будинки. Робітники вже закрили п’ять покрівель та 1831 вікно, 1690 з них - у будинках містян.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Київському районі Харкова після обстрілу замінили інженерні мережі.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.10 ЖКГ У Київському районі Харкова після обстрілу замінили інженерні мережі 13.10 ЖКГ Енергетики відновили світло у селі Ізюмського району 13.10 ЖКГ Генераторами забезпечені 80% насосних станцій у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 