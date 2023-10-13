13.10.2023 17:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові в зруйнованому будинку на вулиці Георгія Тарасенка відновлять покрівлю

У будинку на вул. Георгія Тарасенка, 39, який був частково зруйнований внаслідок обстрілу 6 жовтня, ведуться підготовчі роботи до відновлення покрівлі над під'їздами №1, 2, 4 та 5.

Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомила голова Адміністрації Основ'янського району Ганна Головчанська, передає РЕДПОСТ.

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Загалом, за її словами, в районі були пошкоджені 43 об'єкти, 39 з них - житлові будинки. Робітники вже закрили п’ять покрівель та 1831 вікно, 1690 з них - у будинках містян.