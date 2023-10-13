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13.10.2023  17:34   Дмитро Колонєй

Торгівку наркотиками спіймали у Харкові правоохоронці

У Харкові поліцейські оголосили підозру рецидивістці, яка росповсюджувала заборонені речовини.

Спіймали торгівку наркотиками у Харкові правоохоронці
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці задокументували та затримали 52-річну наркоділерку. Вона особисто зустрічалася з “клієнтами” та продавала їм заборонені речовини. Зловмисниця вже притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочинів.
 

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Спіймали торгівку наркотиками у Харкові правоохоронці
 
Під час обшуку за місцем мешкання порушниці виявлено та вилучено
  • вже готові до продажу розфасовані згортки з наркотичною речовиною PVP,
  • електронні ваги,
  • засоби для фасування,
  • пристрої для вживання наркотичних засобів. 
Спіймали торгівку наркотиками у Харкові правоохоронці
 
Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. 
Зловмисницю затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів, а також інших осіб, причетних до вчинення злочину.
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  наркеотики, закладниця, харків
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