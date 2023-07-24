24.07.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

Вирва та зруйновані будинки: правоохоронці зафіксували наслідки ворожих ударів по Харківщині

Окупанти продовжують здійснювати обстріли Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Протягом минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та з використанням керованих авіабомб обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

По селу Кучерівка Куп'янського району росіяни нанесли удар керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджені приватні будинки. Поранена жінка 1952 року народження.

Внаслідок удару ФАБ-250 у селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені приватні будинки.

У місті Куп’янськ також зазнав руйнувань приватний будинок. У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені будівлі агропідприємства.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.