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24.07.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

Вирва та зруйновані будинки: правоохоронці зафіксували наслідки ворожих ударів по Харківщині

Окупанти продовжують здійснювати обстріли Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Протягом минулої доби окупанти з артилерії, мінометів та з використанням керованих авіабомб обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
 
По селу Кучерівка Куп'янського району росіяни нанесли удар керованою авіабомбою ФАБ-250. Пошкоджені приватні будинки. Поранена жінка 1952 року народження.
 
Внаслідок удару ФАБ-250 у селі Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені приватні будинки. 
 
 
У місті Куп’янськ також зазнав руйнувань приватний будинок. У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені будівлі агропідприємства.
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
 
 
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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