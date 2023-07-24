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24.07.2023  18:17   Дмитро Колонєй

У Харкові батьки школярів обговорять організацію навчання

Мер Харкова Ігор Терехов визначив дати зустрічей, на які можна записатися за вказаними телефонами.


У Харкові батьки школярів обговорять організацію навчання
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, у місті обговорять оаанізацію навчання дітей. 
 
"З метою недопущення різного роду інсинуацій на тему організації навчання наших дітей, пропоную батькам зустрітися і разом обговорити усі наболілі освітні питання. Щоб нарешті поставити крапку у цій дискусії. 
 
На зустрічах буду присутнім особисто. Сподіваюся на конструктивний і чесний діалог. 
 
Записатися на обговорення можна за телефонами, вказаними нижче. 
 
27.07

Шевченківський район:

 
0677088699, (057) 7021109 — Яна Станіславівна,
0502337348, (057) 7021109 — Ірина Вікторівна;
 
01.08 

Новобаварський район:

0666035350, (057) 7251590 — Лілія Віталіївна;

 
02.08 

Холодногірський район:

 
0677180716 , (057) 7253451 — Ольга Вікторівна;
 
03.08 

Салтівський район:

 
0962732702, (057)7251574 — Вікторія Михайлівна,
0972781486, (057)7251574 — Дмитро Валерійович;
 
07.08

Немишлянський район: 

 
0973199079, (057) 7251690 — Марія Сергіївна,
0995626025, (057) 7251589 — Олена Олександрівна;
 
08.08

Слобідський район:

 
0507225314, 0989570394, (057) 7258402 — Тетяна
Миколаївна 
0638326060, (057) 7258403 — Євгенія Сергіївна;
 
09.08

Індустріальний район:

 
0661835386, (057) 7255359 — Олена Борисівна,
0991052715, (057) 7255347 — Марина Володимирівна;
 
10.08

Основʼянський район:

0660420708, 0933864432, (057) 7252791 — Наталія Володимирівна;
 
11.08 

Київський район:

0986102261, (057) 7250871 — Ірина Юріївна.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, школа, харків
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