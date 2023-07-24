24.07.2023 18:17 Дмитро Колонєй
У Харкові батьки школярів обговорять організацію навчання
Мер Харкова Ігор Терехов визначив дати зустрічей, на які можна записатися за вказаними телефонами.
У Харкові батьки школярів обговорять організацію навчання
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, у місті обговорять оаанізацію навчання дітей.
"З метою недопущення різного роду інсинуацій на тему організації навчання наших дітей, пропоную батькам зустрітися і разом обговорити усі наболілі освітні питання. Щоб нарешті поставити крапку у цій дискусії.
На зустрічах буду присутнім особисто. Сподіваюся на конструктивний і чесний діалог.
Записатися на обговорення можна за телефонами, вказаними нижче.
27.07
Шевченківський район:
0677088699, (057) 7021109 — Яна Станіславівна,
0502337348, (057) 7021109 — Ірина Вікторівна;
01.08
Новобаварський район:
0666035350, (057) 7251590 — Лілія Віталіївна;
02.08
Холодногірський район:
0677180716 , (057) 7253451 — Ольга Вікторівна;
03.08
Салтівський район:
0962732702, (057)7251574 — Вікторія Михайлівна,
0972781486, (057)7251574 — Дмитро Валерійович;
07.08
Немишлянський район:
0973199079, (057) 7251690 — Марія Сергіївна,
0995626025, (057) 7251589 — Олена Олександрівна;
08.08
Слобідський район:
0507225314, 0989570394, (057) 7258402 — Тетяна
Миколаївна
0638326060, (057) 7258403 — Євгенія Сергіївна;
09.08
Індустріальний район:
0661835386, (057) 7255359 — Олена Борисівна,
0991052715, (057) 7255347 — Марина Володимирівна;
10.08
Основʼянський район:
0660420708, 0933864432, (057) 7252791 — Наталія Володимирівна;
11.08
Київський район:
0986102261, (057) 7250871 — Ірина Юріївна.
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