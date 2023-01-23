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23.01.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині відновив роботу ще один відділ Міграційної служби України

В відділі можна відновити втрачені або знищені документи.

Міграційна служба
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.
 
Повідомляється, що відновлено роботу Красноградського відділу ГУ ДМС у Харківській області.
 
Громадяни можуть відновити втрачені або знищені документи, а саме: оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки, обміняти паспорт-книжечку зразка 1994 року на ID-картку, вклеїти фотографію до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, а також  оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
 
Графік прийому громадян: Пн-пт, 8:00 – 14:00. Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: +38(05744) 7-22-56. У відділі працює поточна черга.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області відновлено проїзд через 17 тимчасових переправ.
 
 

Источник:   Міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харьков. миграционная служба
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