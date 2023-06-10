10.06.2023 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 10 червня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +17°...+24°C (відчувається як +18°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 5%. Температура повітря +28°...+29°C (відчувається як +28°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +28°...+22°C (відчувається як +26°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У суботу, 10 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Народні прикмети

У народі вважається – якщо день тихий, то урожай буде хорошим.

Слідкували також за конюшиною: "Конюшина зближує листочки – до негоди".

Наші пращури помітили, якщо у цей день багато мурах, то буде погожа днина.

Якщо веселка після дощу швидко зникає, погода буде ясною.

