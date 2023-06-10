Прогноз погоди у Харкові на 10 червня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
У суботу, 10 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
У народі вважається – якщо день тихий, то урожай буде хорошим.
Слідкували також за конюшиною: "Конюшина зближує листочки – до негоди".
Наші пращури помітили, якщо у цей день багато мурах, то буде погожа днина.
Якщо веселка після дощу швидко зникає, погода буде ясною.
Прислухайтеся до своєї інтуїції та до своїх снів – вони здатні дати чимало цінних порад. День вдалий для вкладень, але не підходить для покупок - почавши витрачати, сьогодні важко зупинитися.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 10 червня відзначається Всесвітній день модерну.
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