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06.07.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 липня

На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Харкові небо знову затягнеться хмарами. Без опадів.

харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+27°C (відчувається як +22°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
 
Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +32°...+33°C (відчувається як +35°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
 
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +33°...+28°C (відчувається як +34°C). Вітер південно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У четвер, 6 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Народні прикмети

  • Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами: якщо вони під хмари летять – до негоди.
  • Якщо у цей день йде дощ, варто очікувати хороший урожай хліба.
  • Мурашки вдень сховалися в мурашнику — до негоди.
  • 6 липня соловей не співає — настав час збирати ячмінь.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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