06.07.2023 06:00 Рита Парфенова
Прогноз погоди у Харкові на 6 липня
На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері у Харкові небо знову затягнеться хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+27°C (відчувається як +22°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +32°...+33°C (відчувається як +35°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 62%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +33°...+28°C (відчувається як +34°C). Вітер південно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 46%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
Магнітні бурі
У четвер, 6 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Народні прикмети
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Щоб дізнатись погоду на найближче майбутнє, наші пращури в цей день слідкували за воронами: якщо вони під хмари летять – до негоди.
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Якщо у цей день йде дощ, варто очікувати хороший урожай хліба.
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Мурашки вдень сховалися в мурашнику — до негоди.
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6 липня соловей не співає — настав час збирати ячмінь.
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