    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За добу окупанти обстріляли 8 населених пунктів Харківської області
10.06.2025  08:50   

За добу окупанти обстріляли 8 населених пунктів Харківської області

Через ворожі обстріли є постраждалі а також руйнування.


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілів у м. Куп'янськ постраждав 63-річний чоловік; у м. Дергачі постраждав 56-річний чоловік. Внаслідок підриву на невідомому предметі в с. Циркуни постраждали 58-річний і 20-річний чоловіки.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 ракета Х-38;
  • 7 КАБ;
  • 9 БпЛА типу «Шахед»;
  • 2 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 3 FPV-дрони;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Куп'янському районі пошкоджено 4 будинки (у сел. Куп’янськ-Вузловий і с. Смородьківка), автомобіль (м. Куп'янськ);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Верхня Писарівка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення.
 
На Харківському напрямку агресор п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.
 
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового, Зеленого Гаю, Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та в бік Курилівки.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.06 Надзвичайні події Обстріл Харкова 7 червня: під завалами знайдено тіло людини 10.06 Надзвичайні події За добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами 09.06 Надзвичайні події Незаконно позбавили волі колишнього учасника АТО: судитимуть трьох військових рф
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 