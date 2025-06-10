10.06.2025 08:50
За добу окупанти обстріляли 8 населених пунктів Харківської області
Через ворожі обстріли є постраждалі а також руйнування.
Фото з відкритих джерел
Внаслідок обстрілів у м. Куп'янськ постраждав 63-річний чоловік; у м. Дергачі постраждав 56-річний чоловік. Внаслідок підриву на невідомому предметі в с. Циркуни постраждали 58-річний і 20-річний чоловіки.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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1 ракета Х-38;
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7 КАБ;
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9 БпЛА типу «Шахед»;
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2 БпЛА типу «Ланцет»;
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3 FPV-дрони;
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1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у Куп'янському районі пошкоджено 4 будинки (у сел. Куп’янськ-Вузловий і с. Смородьківка), автомобіль (м. Куп'янськ);
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у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Верхня Писарівка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 174 бойові зіткнення.
На Харківському напрямку агресор п’ять разів штурмував позиції наших захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та Глибокого.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Загризового, Зеленого Гаю, Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та в бік Курилівки.
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писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 3 пожежі,
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