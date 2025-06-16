Бої на Харківщині: атаки біля Кам’янки та Куп’янська

Російські війська здійснили серію атак на позиції Сил оборони: на Південно-Слобожанському напрямку ведуться бої біля Кам’янки, а на Куп’янському противник намагався прорвати оборону в кількох районах.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському (Харківському) напрямку триває бойове зіткнення: Сили оборони України стримують штурм противника поблизу населеного пункту Кам’янка.
У районі Куп’янська російські війська тричі намагалися прорвати українську оборону. Атаки зафіксовані поблизу Степової Новоселівки, а також у напрямках Голубівки та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку армія рф атакувала позиції українських підрозділів біля населеного пункту Копанки.
Комментариев: 0
Успіх дня залежить від доброзичливого спілкування – знайти компроміс або переконати інших у своїй правоті буде набагато легше. Використайте це розташування зірок, щоб втілити свої ідеї в життя!
У Харкові протягом дня очікується хмарна погода з періодичним дрібним дощем. Опади прогнозуються вранці та вдень, а ближче до вечора дощ припиниться. У другій половині дня небо почне поступово прояснюватися.
16 червня відзначається Міжнародний день сімейних грошових переказів.
влажность:
давление:
ветер: