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16.06.2025  16:56   Рита Парфенова

Бої на Харківщині: атаки біля Кам’янки та Куп’янська

Російські війська здійснили серію атак на позиції Сил оборони: на Південно-Слобожанському напрямку ведуться бої біля Кам’янки, а на Куп’янському противник намагався прорвати оборону в кількох районах.

війна в україні

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському (Харківському) напрямку триває бойове зіткнення: Сили оборони України стримують штурм противника поблизу населеного пункту Кам’янка.

У районі Куп’янська російські війська тричі намагалися прорвати українську оборону. Атаки зафіксовані поблизу Степової Новоселівки, а також у напрямках Голубівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку армія рф атакувала позиції українських підрозділів біля населеного пункту Копанки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини за добу здійснили 18 оперативних виїздів.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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