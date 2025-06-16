16.06.2025 16:56 Рита Парфенова

Бої на Харківщині: атаки біля Кам’янки та Куп’янська

Російські війська здійснили серію атак на позиції Сил оборони: на Південно-Слобожанському напрямку ведуться бої біля Кам’янки, а на Куп’янському противник намагався прорвати оборону в кількох районах.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському (Харківському) напрямку триває бойове зіткнення: Сили оборони України стримують штурм противника поблизу населеного пункту Кам’янка.

У районі Куп’янська російські війська тричі намагалися прорвати українську оборону. Атаки зафіксовані поблизу Степової Новоселівки, а також у напрямках Голубівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку армія рф атакувала позиції українських підрозділів біля населеного пункту Копанки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники Харківщини за добу здійснили 18 оперативних виїздів.