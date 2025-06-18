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18.06.2025  12:12   Рита Парфенова

Правоохоронці Харківщини показали наслідки атаки на Ізюм (фото)

У ніч на 18 червня російські війська атакували Ізюм чотирма ударними безпілотниками типу «Герань-2». Внаслідок атаки постраждали 15-річний хлопець і 69-річна жінка.

наслідок атаки дронів на Ізюм

Як повідомляє РЕДПОСТ, Ізюмська окружна прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України) після нічного обстрілу міста.

За попередніми даними слідства, 18 червня близько 3:15 російські війська застосували чотири ударні безпілотники, ймовірно, типу «Герань-2», завдавши ударів по житловому сектору.

наслідок атаки дронів на Ізюм

У результаті атаки було пошкоджено кілька приватних будинків і господарчих споруд. Постраждав 15-річний хлопець, а 69-річна жінка пережила гостру реакцію на стрес.

На місці події працюють прокурори та слідчі, які документують наслідки удару для подальшого притягнення винних до відповідальності.

наслідок атаки дронів на Ізюм

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу ворог атакував три населені пункти Харківської області, застосувавши авіабомби, ракети та дрони. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському та Ізюмському районах.

наслідок атаки дронів на Ізюм

Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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