20.06.2025 16:00

Працював головним комунальником під час часткової окупації Харківщини: СБУ заочно повідомила про підозру депутату-колаборанту

На деокупованій частині Харківщини Служба безпеки викрила на співпраці з рашистами депутата Дворічанської селищної ради від однієї з місцевих політичних сил.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, зловмисником виявився мешканець окупованої на той час Дворічанської громади Куп'янського району, який займався дрібним бізнесом з роздрібної торгівлі товарами широкого вжитку.

На початку липня 2022 року він погодився на пропозицію місцевого гауляйтера та добровільно очолив незаконно створене окупантами комунальне підприємство "Двуречная»". Це КП загарбники відкрили на захопленій матеріально-технічній базі українського підприємства комунального господарства.

Обіймаючи псевдопосаду, зловмисник допомагав окупантам у питаннях «відновлення» благоустрою», який російські загарбники самі і знищили. Він керував незаконною структурою, відвідував наради у ворожій адміністрації та виконував вказівки і накази окупаційної влади.

Також встановлено, що чоловік займався підбором колаборантів, які мали забезпечувати діяльність новоствореного незаконного підприємства, та організовував виплату їм заробітної плати в російських рублях.

Напередодні контрнаступу у вересні 22-го колаборант втік з Куп’янського району разом з російськими військами і наразі переховується на території держави-агресора.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів депутату заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Колаборанту загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти України.

Викриття та документування колабораційної діяльності депутата здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ повідомила про підозру бойовику з позивним «Туй», який воював проти ЗСУ на Харківщині та Донеччині.