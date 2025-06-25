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25.06.2025  16:12   Рита Парфенова

У Харкові чоловік побив дружину й вигнав її з однорічною дитиною

У Салтівському районі 27-річний чоловік у стані сп’яніння вчинив домашнє насильство. Потерпілу разом із дитиною поліція доставила до Центру допомоги.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У Салтівському районі Харкова правоохоронці зафіксували черговий випадок домашнього насильства. 27-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побив свою дружину під час сварки та вигнав її з однорічною дитиною з квартири.
 
На місце події виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству Харківського райуправління поліції №2. На вулиці вони виявили 25-річну жінку з дитиною. За її словами, чоловік завдав їй тілесних ушкоджень і зачинився у квартирі.
 
Постраждалій разом із дитиною запропонували тимчасовий прихисток у Центрі допомоги постраждалим від насильства.
 
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 51-річному харків'янину повідомили про підозру у домашньому насильстві над літньою матір'ю.
Тэги:  насильство, домашнє насильство, харків
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