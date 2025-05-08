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08.05.2025  20:48   Дмитро Колонєй

Харківські лікарі допомогли ВПО під час виїзду до місця їх тимчасового проживання

Яку допомогу оказали медики розповіли у харківському Департаменті по роботі з внутрішньо переміщеними особами.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, бригада медичних фахівців здійснила виїзд до місця тимчасового проживання ВПО в Харкові, які  змогли
  • отримати консультації лікарів,
  • здати аналізи,
  • пройти рентгенологічне обстеження,
  • вакцинуватися тощо.
 
 
Впродовж року такими візитами медпрацівників будуть охоплені більшість місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. 
 
 
Загалом у Харкові проживає 204,4 тис. переселенців, 6,7 тис. яких мешкають у місцях тимчасового проживання. Виїзди мобільних бригад фахівців - це спільна ініціатива Департаменту по роботі з внутрішньо переміщеними особами, Департаменту охорони здоровʼя та Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
 
Тэги:  допомога, впо, харків, агрессия россии
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