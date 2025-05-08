08.05.2025 20:48 Дмитро Колонєй

Харківські лікарі допомогли ВПО під час виїзду до місця їх тимчасового проживання

Яку допомогу оказали медики розповіли у харківському Департаменті по роботі з внутрішньо переміщеними особами.

Як повідомляє РЕДПОСТ, бригада медичних фахівців здійснила виїзд до місця тимчасового проживання ВПО в Харкові, які змогли

отримати консультації лікарів,

здати аналізи,

пройти рентгенологічне обстеження,

вакцинуватися тощо.

Впродовж року такими візитами медпрацівників будуть охоплені більшість місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Загалом у Харкові проживає 204,4 тис. переселенців, 6,7 тис. яких мешкають у місцях тимчасового проживання. Виїзди мобільних бригад фахівців - це спільна ініціатива Департаменту по роботі з внутрішньо переміщеними особами, Департаменту охорони здоровʼя та Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.