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08.05.2025  21:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог намагається атакувати та обійти з флангів Вовчанськ

Про ситуацію на Харківщині розповів офіцер із застосування БПЛА бригади ДПСУ «Форпост».


На Харківщині ворог намагається атакувати та обійти з флангів Вовчанськ
Як повідомляє РЕДПОСТ, офіцер із застосування БПЛА бригади ДПСУ «Форпост» Артем Козлов, позивний «Ющенко», повідомив в телеефірі що ситуація навколо Вовчанська
 
  • ситуація залишається незмінною вже кілька місяців — штурмові дії тривають як на позиціях, які утримує його підрозділ, так і на суміжних ділянках.
  • на окремих напрямках ворог має певне просування, втім на інших — українські сили проводять контратаки.
  • противник продовжує намагатися атакувати Вовчанськ і здійснює спроби обходу з флангів, проте українські захисники впевнено тримають оборону в самому місті.
 
Щодо Липців, як зазначив військовий, наразі ситуація залишається напруженою, адже штурмові дії там не припиняються, і обидва напрямки перебувають під постійними атаками майже протягом року.
 
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Відомо, що  бійці 13 бригади НГУ "Хартія"  у взаємодії з іншими підрозділами Сил Оборони змогли вибити ворога з лісового масиву площею понад 200 гектарів на північ від Липців.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ На обох напрямках Харківщини тривають боєзіткнення з окупантами
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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