08.05.2025 21:19 Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог намагається атакувати та обійти з флангів Вовчанськ

Про ситуацію на Харківщині розповів офіцер із застосування БПЛА бригади ДПСУ «Форпост».



На Харківщині ворог намагається атакувати та обійти з флангів Вовчанськ



Як повідомляє РЕДПОСТ , офіцер із застосування БПЛА бригади ДПСУ «Форпост» Артем Козлов, позивний «Ющенко», повідомив в телеефірі що ситуація навколо Вовчанська

ситуація залишається незмінною вже кілька місяців — штурмові дії тривають як на позиціях, які утримує його підрозділ, так і на суміжних ділянках.

на окремих напрямках ворог має певне просування, втім на інших — українські сили проводять контратаки.

противник продовжує намагатися атакувати Вовчанськ і здійснює спроби обходу з флангів, проте українські захисники впевнено тримають оборону в самому місті.

Щодо Липців, як зазначив військовий, наразі ситуація залишається напруженою, адже штурмові дії там не припиняються, і обидва напрямки перебувають під постійними атаками майже протягом року.

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Відомо, що бійці 13 бригади НГУ "Хартія" у взаємодії з іншими підрозділами Сил Оборони змогли вибити ворога з лісового масиву площею понад 200 гектарів на північ від Липців.