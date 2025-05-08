08.05.2025 21:19 Дмитро Колонєй
На Харківщині ворог намагається атакувати та обійти з флангів Вовчанськ
Про ситуацію на Харківщині розповів офіцер із застосування БПЛА бригади ДПСУ «Форпост».
На Харківщині ворог намагається атакувати та обійти з флангів Вовчанськ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, офіцер із застосування БПЛА бригади ДПСУ «Форпост» Артем Козлов, позивний «Ющенко», повідомив в телеефірі що ситуація навколо Вовчанська
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ситуація залишається незмінною вже кілька місяців — штурмові дії тривають як на позиціях, які утримує його підрозділ, так і на суміжних ділянках.
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на окремих напрямках ворог має певне просування, втім на інших — українські сили проводять контратаки.
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противник продовжує намагатися атакувати Вовчанськ і здійснює спроби обходу з флангів, проте українські захисники впевнено тримають оборону в самому місті.
Щодо Липців, як зазначив військовий, наразі ситуація залишається напруженою, адже штурмові дії там не припиняються, і обидва напрямки перебувають під постійними атаками майже протягом року.
Відомо, що бійці 13 бригади НГУ "Хартія" у взаємодії з іншими підрозділами Сил Оборони змогли вибити ворога з лісового масиву площею понад 200 гектарів на північ від Липців.
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