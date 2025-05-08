08.05.2025 16:54 Дмитро Колонєй

На обох напрямках Харківщини тривають боєзіткнення з окупантами

Оперативна ситуація по Харківщині на 8 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора, ще одне боєзіткнення на даний час триває.

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На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії неподалік Синьківки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. Наразі триває бій.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, скільки за добу в зоні ОТУ «Харків» було ліквідовано окупантів та знищено одиниць техніки.