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08.05.2025  16:54   Дмитро Колонєй

На обох напрямках Харківщини тривають боєзіткнення з окупантами

Оперативна ситуація по Харківщині на 8 травня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Тривають боєзіткнення з окупантами на обох напрямках: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
  • На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки агресора, ще одне боєзіткнення на даний час триває.
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  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії неподалік Синьківки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. Наразі триває бій.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, скільки за добу в зоні ОТУ «Харків» було ліквідовано окупантів та знищено одиниць техніки.

 

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