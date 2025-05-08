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08.05.2025  17:05   Віталій Хіневич

Харківські комунальники виконують заявки на ремонт ліфтового обладнання

Фахівці КСП «Харківміськліфт» за тиждень опрацювали майже 1,2 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За цей період комунальники відреагували на 162 випадки застрягання пасажирів у кабінах, які здебільшого виникали через аварійні відключення світла.
 
Також вони відновили роботу 12 ліфтів та чотирьох систем диспетчеризації. Роботи проводилися на вул. Плитковій, вул. Каденюка, пр. Перемоги та ін.
 
На сьогодні в будинках комунальної форми власності працює понад 6,6 тис. ліфтів. На ремонт зупинені 12 підйомників.
 
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Тэги:  жкг, харків
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