08.05.2025 13:40 Віталій Хіневич

У Немишлянському районі Харкова оновлюють водоводи

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Немишлянського району спільно з ремонтниками дільниці з перекладки та санації водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» завершили комплексні відновлювальні заходи на трубопроводі діаметром 300 мм, розташованому на вулиці Єнакіївській.

Як повідомив сьогодні, 8 травня, начальник районної служби Павло Гладков, у ході проведення ремонтних робіт було виконано перекладку технічно зношеної ділянки водопроводу протяжністю 15 метрів, а також встановлено нову запірно-регулюючу арматуру, передає РЕДПОСТ.

«На даному відрізку трубопроводу, який забезпечує водопостачанням мешканців приватного сектору, останнім часом почастішали аварії. Тому, керівництво підприємство ухвалило рішення про заміну проблемної ділянки. Проведення земляних робіт ускладнювалося розташуванням інших комунікацій міської інфраструктури та глибиною залягання мережі, яка становить понад три метри. Проте досвідчені ремонтники, забезпечені всім необхідним – спецтехнікою, обладнанням та сучасними матеріалами, впоралися із завданням у встановлені терміни, після чого розпочали благоустрій території», - поінформував Павло Гладков.

Також він зазначив, що в районі своєчасно та якісно виконуються всі необхідні ремонтні та профілактичні роботи на мережах, що дозволяє забезпечувати харків'ян безперебійною подачею води.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом відновили електропостачання після обстрілу.