08.05.2025 13:24

У Купʼянську російський FPV-дрон поцілив у комунальне авто — поранено працівника підприємства (фото)

8 травня в Купʼянську внаслідок удару російського FPV-дрону поранено 49-річного слюсаря комунального підприємства. Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, російські війська продовжують завдавати ударів по цивільних об’єктах на Харківщині.

Слідство встановило, що 8 травня близько 11:00 у місті Купʼянськ російські військові влучили FPV-дроном у службовий автомобіль одного з місцевих комунальних підприємств. Унаслідок удару поранення отримав 49-річний водій — слюсар, який прямував на виклик для ремонту пошкодженої ділянки водопровідної мережі.

Постраждалому надається необхідна медична допомога.

Прокурори спільно зі слідчими поліції документують черговий воєнний злочин з боку збройних сил російської федерації.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 8 травня російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю на Харківщині. Поранено трьох жінок віком від 18 до 58 років. Прокуратура розслідує воєнний злочин.