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08.05.2025  13:24   

У Купʼянську російський FPV-дрон поцілив у комунальне авто — поранено працівника підприємства (фото)

8 травня в Купʼянську внаслідок удару російського FPV-дрону поранено 49-річного слюсаря комунального підприємства. Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину.

У Купʼянську FPV-дрон рф поранив слюсаря комунального підприємства
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, російські війська продовжують завдавати ударів по цивільних об’єктах на Харківщині.
 
Слідство встановило, що 8 травня близько 11:00 у місті Купʼянськ російські військові влучили FPV-дроном у службовий автомобіль одного з місцевих комунальних підприємств. Унаслідок удару поранення отримав 49-річний водій — слюсар, який прямував на виклик для ремонту пошкодженої ділянки водопровідної мережі.
 
Постраждалому надається необхідна медична допомога.
 
У Купʼянську FPV-дрон рф поранив слюсаря комунального підприємства
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції документують черговий воєнний злочин з боку збройних сил російської федерації.
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
 
У Купʼянську FPV-дрон рф поранив слюсаря комунального підприємства
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 8 травня російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю на Харківщині. Поранено трьох жінок віком від 18 до 58 років. Прокуратура розслідує воєнний злочин.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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