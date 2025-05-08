08.05.2025 09:32 Рита Парфенова

Під час перемир'я росіяни вдарили дроном по цивільному авто на Харківщині: поранено жінок (фото)

Під час ранкової атаки 8 травня російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю на Харківщині. Поранено трьох жінок віком від 18 до 58 років. Прокуратура розслідує воєнний злочин.

Як повідомляє РЕДПОСТ, російські війська продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківщини. 8 травня близько 7:05 в районі села Великі Проходи Харківського району ворожий FPV-дрон уразив цивільний легковий автомобіль «Renault Sandero», який перебував у русі.

У результаті атаки постраждали три жінки — 18, 30 та 58 років. Усі вони отримали уламкові поранення і були госпіталізовані.

За фактом обстрілу Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували злочин, зібрали речові докази та зафіксували наслідки атаки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби на Харківщині зафіксовано удари в Ізюмському, Куп’янському районах. Ворог атакував із застосуванням ракет і дронів.