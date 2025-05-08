Під час перемир'я росіяни вдарили дроном по цивільному авто на Харківщині: поранено жінок (фото)

Під час ранкової атаки 8 травня російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю на Харківщині. Поранено трьох жінок віком від 18 до 58 років. Прокуратура розслідує воєнний злочин.
Як повідомляє РЕДПОСТ, російські війська продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківщини. 8 травня близько 7:05 в районі села Великі Проходи Харківського району ворожий FPV-дрон уразив цивільний легковий автомобіль «Renault Sandero», який перебував у русі.
У результаті атаки постраждали три жінки — 18, 30 та 58 років. Усі вони отримали уламкові поранення і були госпіталізовані.
За фактом обстрілу Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували злочин, зібрали речові докази та зафіксували наслідки атаки.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби на Харківщині зафіксовано удари в Ізюмському, Куп’янському районах. Ворог атакував із застосуванням ракет і дронів.
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Можливі приємні і не дуже сюрпризи, варто уникати суперечок. День ідеальний для творчості, флірту й нових знайомств.
У Харкові протягом усього дня спостерігатиметься хмарна погода. Дощ припиниться вранці. Надалі протягом дня опадів не очікується.
Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
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