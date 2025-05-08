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08.05.2025  09:13   Рита Парфенова

Три населені пункти Харківщини зазнали обстрілів: пошкоджено будинки, аптеку та дитсадок

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксовано удари в Ізюмському, Куп’янському районах. Ворог атакував із застосуванням ракет і дронів.


На фото: с. Великий Бурлук
Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом минулої доби під ворожим вогнем опинилися три населені пункти Харківської області. Російські війська застосували проти регіону один дрон-камікадзе типу «Ланцет», 24 дрони «Шахед» і одну ракету типу «Іскандер».

Унаслідок ударів постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Водночас у селі Василівка Чугуївського району чоловік підірвався на вибуховому предметі, коли намагався його самостійно розібрати.

В Ізюмському районі пошкоджено п’ять приватних будинків. У Куп’янському районі зазнали руйнувань п’ять багатоквартирних будинків, два приватні, а також приміщення аптеки, дитячого садка й дві адміністративні будівлі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 травня близько 9:35 збройні сили рф завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук Купʼянського району.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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