Чоловік отримав поранення під час спроби розібрати вибухонебезпечний предмет на Харківщині

У селі Василівка Чугуївського району чоловік підірвався на небезпечному предметі, який намагався самостійно розібрати. Постраждалого доставлено до лікарні з численними пораненнями.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
7 травня у приватному секторі села Василівка Вовчанської громади Чугуївського району стався вибух. Як повідомляється, чоловік 1979 року народження намагався самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет.
У результаті підриву він зазнав поранень обличчя, тулуба, рук і ніг. Потерпілого було госпіталізовано до медичного закладу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що З 7 по 8 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС провели 28 оперативних виїздів, зокрема на гасіння пожеж, допомогу населенню та знешкодження боєприпасів
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