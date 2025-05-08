08.05.2025 08:55 Рита Парфенова

Чоловік отримав поранення під час спроби розібрати вибухонебезпечний предмет на Харківщині

У селі Василівка Чугуївського району чоловік підірвався на небезпечному предметі, який намагався самостійно розібрати. Постраждалого доставлено до лікарні з численними пораненнями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

7 травня у приватному секторі села Василівка Вовчанської громади Чугуївського району стався вибух. Як повідомляється, чоловік 1979 року народження намагався самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет.

У результаті підриву він зазнав поранень обличчя, тулуба, рук і ніг. Потерпілого було госпіталізовано до медичного закладу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що З 7 по 8 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС провели 28 оперативних виїздів, зокрема на гасіння пожеж, допомогу населенню та знешкодження боєприпасів