08.05.2025 08:34 Рита Парфенова

За добу на Харківщині сталося 10 пожеж

З 7 по 8 травня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС провели 28 оперативних виїздів, зокрема на гасіння пожеж, допомогу населенню та знешкодження боєприпасів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби з 7 по 8 травня підрозділи ДСНС у Харківській області здійснили 28 оперативних виїздів. Із них 10 — на ліквідацію пожеж, 2 — на аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, ще один — для перевірки місця обстрілу, 10 — для надання допомоги населенню, 5 — інші виїзди.

Після ракетного удару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району рятувальники обстежили місце влучання. Пожежі не зафіксовано, проте вибуховою хвилею пошкоджені адміністративні будівлі, покрівлі та вікна п’яти багатоповерхівок, дитячого садка і двох приватних будинків.

Пожеж, спричинених обстрілами, за добу в області не було. Також не зафіксовано загорянь у природних екосистемах. Водночас 7 травня спільно з лісгоспами ліквідовано пожежі в Борівському та Оскільському лісництвах Ізюмського району — вогнем знищено понад 133 гектари лісової підстилки.

У Харкові, в Основ’янському районі, сталася побутова пожежа в приватному будинку площею 250 м². Постраждав 63-річний чоловік.

Піротехніки ДСНС за добу вилучили та знешкодили 88 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що напередодні рятувальники області ліквідували десятки пожеж, серед яких – дві, спричинені ворожими ударами по Куп’янському району.