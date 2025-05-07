07.05.2025 17:54

Вогнеборці загасили маштабні пожежі у лісах Харківщини

Як та де саме це відбувалося розповіли у ДСНС Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 7 травня 2025 року підрозділи ДСНС та працівники лісгоспів ліквідували пожежі у Борівському та Оскільському лісництвах Ізюмського району. Вогнем знищено понад 133 га хвойної підстилки лісів.

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Найбільша з цих пожеж сталася поблизу с. Новоплатонівка на території Борівського лісництва Ізюмського району. Там горіла трава та хвойна підстилка. О 19:40 6 травня пожежу на площі 110 га вдалось локалізувати, а 7 травня о 17:00 — ліквідувати.

До ліквідації пожеж залучались

64 рятувальника та

23 одиниці техніки ДСНС.

сапери ДСНС, які розміновували проїзні шляхи та протипожежні розриви задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.