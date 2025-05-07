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07.05.2025  17:54   

Вогнеборці загасили маштабні пожежі у лісах Харківщини

Як та де саме це відбувалося розповіли у ДСНС Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 7 травня 2025 року підрозділи ДСНС та працівники лісгоспів ліквідували пожежі у Борівському та Оскільському лісництвах Ізюмського району. Вогнем знищено понад 133 га хвойної підстилки лісів.
 
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Найбільша з цих пожеж сталася поблизу с. Новоплатонівка на території Борівського лісництва Ізюмського району. Там горіла трава та хвойна підстилка. О 19:40 6 травня пожежу на площі 110 га вдалось локалізувати, а 7 травня о 17:00 — ліквідувати.
 
До ліквідації пожеж залучались
  • 64 рятувальника та
  • 23 одиниці техніки ДСНС.
  • сапери ДСНС, які розміновували проїзні шляхи та протипожежні розриви задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.
 
Тэги:  пожежа, харків
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