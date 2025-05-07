Загарбники продовжуют штурмувати позиції ЗСУ на Харківщині

Де саме атакувала окупанти поінформував у оперативній обстановці по Харківщині на 7 травня 2025 року Генштаб ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківському напрямку знищено понад 70 окупантів і 120 одиниць техніки.
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Хороший день для зустрічей, спілкування та компромісів. У стосунках можливе гармонійне й глибоке зближення.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. дощ йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.
Сьогодні у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день планетаріїв.
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