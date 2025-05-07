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07.05.2025  17:29   Дмитро Колонєй

Загарбники продовжуют штурмувати позиції ЗСУ на Харківщині

Де саме атакувала окупанти поінформував у оперативній обстановці по Харківщині на 7 травня 2025 року Генштаб ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, від обстрілів з території країни-агресорки потерпає прикордонне село Тимофіївка Харківської області.
 
  • На Харківському напрямку з початку доби агресор шість разів розпочинав штурми позицій наших захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Кам’янка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.
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  • На Куп’янському напрямку ворог сьогодні тричі штурмував позиції наших захисників неподалік Глушківки та Нової Кругляківки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківському напрямку знищено понад 70 окупантів і 120 одиниць техніки.

 
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