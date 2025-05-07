07.05.2025 11:06 Рита Парфенова

На Харківському напрямку знищено понад 70 окупантів і 120 одиниць техніки

За минулу добу ворог завдав 715 обстрілів і атакував українські позиції біля Вовчанська. Сили оборони продовжують утримувати ситуацію під контролем.

Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативна обстановка в зоні відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Харків" станом на 9:00 7 травня залишалася складною, проте без суттєвих змін. Протягом доби російські війська здійснили 3 авіаційні удари з використанням 7 керованих авіабомб (КАБ), випустили 145 дронів-камікадзе та провели 715 обстрілів позицій українських захисників.

Найінтенсивніші бойові дії велися в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів, де противник вісім разів намагався прорвати українську оборону. Попри тиск, Сили оборони України зберігають контроль над ситуацією й завдають ворогу значних втрат.

Так, протягом доби російські війська втратили 73 окупанти, з них 28 – безповоротно. Знищено або пошкоджено 120 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких:

4 артилерійські системи;

10 автомобілів;

89 безпілотників;

1 засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ);

16 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, українські захисники знищили 77 ворожих укриттів для особового складу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківському та Куп’янському напрямках українські сили відбили атаки окупантів у районах Вовчанська, Загризового та Петропавлівки.