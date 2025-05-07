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07.05.2025  10:16   Рита Парфенова

Бізнес має залишатися в Харкові – завдяки йому місто живе, – Ігор Терехов

Після атаки на ринок «Барабашово», внаслідок якої зруйновано 90 павільйонів, міська влада обіцяє підтримку постраждалим підприємцям і продовжує політику податкових пільг.


Фото: РЕДПОСТ

Попри регулярні ворожі обстріли, влада Харкова продовжує підтримувати місцевий бізнес. Про це 7 травня повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ

За словами мера, у результаті нічної масованої атаки було зруйновано 90 торговельних павільйонів на ринку «Барабашово». Міська влада вже провела перемовини з керівництвом ринку щодо допомоги постраждалим підприємцям і пошуку нових місць для їх роботи.

«Нам дуже важливо, щоб бізнес залишався в Харкові, адже завдяки йому місто живе», — наголосив Терехов.

Він нагадав, що ще минулого року у Харкові скасували всі місцеві податки та збори, аби підприємці мали більше обігових коштів. Це рішення міськрада нещодавно пролонгувала до вересня 2025 року.

Також, за словами мера, у Харкові продовжує працювати бізнес-хаб, який за підтримки міжнародних партнерів надає підприємцям консультативну й організаційну допомогу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час масованої атаки дронів по Харкову постраждав один із секторів ринку «Барабашово».
Тэги:  ігор терехов, харків
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