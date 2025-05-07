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07.05.2025  11:14   Рита Парфенова

Службові собаки «Скіфа» запобігли ввезенню арсеналу до Харкова (фото)

У квітні мобільно-кінологічні групи 5 Слобожанської бригади НГУ виявили понад 10 тисяч набоїв, десятки гранат і вибухівки, а також запобігли мародерству на полі бою.

У квітні на блокпостах Харкова зупинили понад 40 спроб перевезення зброї

Як повідомляє РЕДПОСТ, на блокпостах навколо Харкова триває щоденна боротьба з незаконним перевезенням зброї та вибухових речовин. Завдяки мобільно-кінологічним групам 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф» вдалося виявити десятки правопорушників, які намагалися ввезти до міста арсенали зброї.

Один із таких випадків стався на в’їзді в Харків з боку Чугуєва. Під час перевірки автомобіля Mercedes ML270, яким керував чоловік 1974 року народження, службовий пес Отті виявив у багажнику:

  • 710 набоїв калібрів 5,45 та 7,62;
  • 6 гранат різних типів;
  • 4 постріли до гранатометів;
  • 5 запалів.

Як зазначив начальник кінологічної служби бригади офіцер Сергій Рідкокаша, водій не мав жодних документів на перевезення боєприпасів і не зміг пояснити, з якою метою віз їх до Харкова. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, що передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

У квітні на блокпостах Харкова зупинили понад 40 спроб перевезення зброї

Інший інцидент на тому ж напрямку — автівка Mitsubishi L200 без номерів, водій 2000 року народження. Пес Вета винюхав у багажнику 700 г гексогену та 5 детонаторів.

На блокпосту «Пісочин» під час виїзду з Харкова було затримано ГАЗ 2705, водій якого прямував до Запоріжжя. Пес Наомі допоміг виявити у його речах понад 2,5 тисячі набоїв калібру 5,45.

Цього ж дня у Mercedes Sprinter 320, водій якого їхав до Івано-Франківська, пес Ерік виявив 11,5 кг артилерійського пороху.

У квітні на блокпостах Харкова зупинили понад 40 спроб перевезення зброї

Останній випадок трапився 28 квітня на БП «Чугуїв». У маршрутці «Краматорськ – Харків» кінологи з Отті виявили у пасажира 1986 р.н. запчастини до автомата Калашникова, 200 г тротилу, 35 набоїв, 4 гранати та запали, дрон DJI Mavic, радянські нагороди, годинники, старовинний підсвічник і 2000 російських рублів. Як з’ясувалося, усе це було мародерським добром із зони бойових дій.

У квітні на блокпостах Харкова зупинили понад 40 спроб перевезення зброї

Загалом протягом місяця гвардійці 5 Слобожанської бригади на блокпостах Харкова вилучили:

  • 13 одиниць вогнепальної зброї,
  • 6 деталей до зброї,
  • 51 гранату,
  • 44 запали,
  • 10 866 набоїв різних калібрів,
  • 11,8 кг вибухівки,
  • 74 вибухових пристрої,
  • 11,5 кг артилерійського пороху,
  • 514 г наркотичних речовин та 120 пігулок із наркотичним вмістом.

Усього протягом квітня відкрито 44 кримінальні провадження: 32 — за незаконне поводження зі зброєю (ст. 263 ККУ), 15 — за незаконне зберігання наркотичних засобів (ст. 309 ККУ), 1 — за мародерство (ст. 432 ККУ).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби на Харківському напрямку знищено понад 70 окупантів і 120 одиниць техніки

Тэги:  зброя, нгу, харків
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