Окупанти 17 разів атакували на Харківському та Куп’янському напрямках за добу

Протягом останньої доби українські військові відбили 17 атак російських військ на Харківщині. Найбільш активні бойові дії відбувалися біля Вовчанська, Кам’янки, Глушківки та Загризового.
Протягом минулої доби російські війська здійснили 17 спроб прориву на позиціях українських Сил оборони на Харківщині. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Харківському напрямку зафіксовано 11 штурмових атак противника в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.
На Куп’янському напрямку ворог шість разів намагався прорвати українську оборону в районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового. Усі ворожі штурми було відбито.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківському напрямку знищено понад 70 окупантів і 120 одиниць техніки.
Комментариев: 0
Можливі приємні і не дуже сюрпризи, варто уникати суперечок. День ідеальний для творчості, флірту й нових знайомств.
У Харкові протягом усього дня спостерігатиметься хмарна погода. Дощ припиниться вранці. Надалі протягом дня опадів не очікується.
Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
влажность:
давление:
ветер: