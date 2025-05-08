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08.05.2025  08:10   Рита Парфенова

Окупанти 17 разів атакували на Харківському та Куп’янському напрямках за добу

Протягом останньої доби українські військові відбили 17 атак російських військ на Харківщині. Найбільш активні бойові дії відбувалися біля Вовчанська, Кам’янки, Глушківки та Загризового.

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Протягом минулої доби російські війська здійснили 17 спроб прориву на позиціях українських Сил оборони на Харківщині. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку зафіксовано 11 штурмових атак противника в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку ворог шість разів намагався прорвати українську оборону в районах Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового. Усі ворожі штурми було відбито.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківському напрямку знищено понад 70 окупантів і 120 одиниць техніки.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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