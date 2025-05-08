8 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

В Україні вшанування завершення Другої світової війни 8 травня почалося ще на початку 2000-х років за участю громадських організацій. У 2014 році це підтримали на урядовому рівні Український інститут національної пам'яті та Міністерство культури. У 2015 році вони встановили 8 травня як День пам'яті і примирення (святковим, але не вихідним днем). Днем перемоги над нацизмом залишили 9 травня, оскільки суспільна думка тоді не була готова відмовитися від звичної дати.

У 2022 році народний депутат Володимир В'ятрович вніс законопроєкт про скасування 9 травня і встановлення 8 травня як Дня пам'яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, запропонувавши відзначати 9 травня День Європи разом з Європейським Союзом.

У 2023 році Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про встановлення 8 травня Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Крім того, він підписав указ, згідно з яким 9 травня Україна відзначатиме День Європи.

Того ж року Верховна Рада прийняла закон "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років", який встановив 8 травня як День пам'яті та перемоги – єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Також відтепер цей день буде вихідним у день, коли завершиться дія воєнного стану в Україні.

Символом пам'яті про Другу світову війну з 2014 року в Україні, як і в Європі, є мак пам'яті.



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Сьогодні відзначається День Червоного Хреста та Червоного Півмісяця – найгуманнішої організації на полях битв.



Він заснований 8 травня на честь швейцарського гуманіста Анрі Дюнана, який народився цього дня 1828 року. У середині минулого століття з ініціативи Дюнана вперше почали створюватись групи добровольців, які надавали допомогу пораненим на полях битв. 1863-го з його ініціативи було скликано конференцію, яка започаткувала міжнародне товариство Червоного Хреста.



Під час російсько-турецької війни 1877-1878 років імперія Османа відмовилася використовувати цю емблему. Червоний хрест викликав у турків негативні асоціації із хрестоносцями. Османська імперія заявила про свій намір використовувати як захисну емблему червоний півмісяць замість червоного хреста, повідомивши при цьому, що поважатиме червоний хрест, який використовується ворогом. За Османською імперією пішли інші країни, де більшість населення сповідує іслам.



Женевська конвенція 1929 року визнала червоний півмісяць як другу захисну емблему. А на 25-й міжнародній конференції Червоного Хреста, що відбулася у жовтні 1986 р., було затверджено нову назву організації – Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (МКЧХ).



Сьогодні Червоний Хрест працює у 176 країнах світу. Його завдання – надання допомоги пораненим, хворим та військовополоненим під час збройних конфліктів, допомога жертвам стихійних лих.



До речі, Червоний Хрест є офіційно зареєстрованим логотипом організації, тому використання цієї символіки іншими організаціями заборонено міжнародним законодавством. Виняток – машини та станції швидкої допомоги, за умови дотримання національного законодавства, і що допомога надаватиметься виключно на безоплатній основі.