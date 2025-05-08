08.05.2025 10:11 Рита Парфенова

Нетверезі водії створили два ДТП на дорогах Харкова

За останню добу на дорогах міста сталися дві ДТП за участю водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Обидва інциденти обійшлися без постраждалих.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Минулої доби патрульні поліцейські зафіксували дві дорожньо-транспортні пригоди, учасниками яких стали водії в стані алкогольного сп'яніння.

Перший інцидент стався, коли водій наїхав на припаркований автомобіль, а другий — коли водій зіткнувся з іншим транспортним засобом. Попри те, що в обох випадках не було постраждалих, ситуація могла мати значно серйозніші наслідки.

На місця подій оперативно прибули співробітники поліції, які задокументували обставини ДТП та провели перевірки на стан сп'яніння. Результати тестів підтвердили, що обидва водії перебували під впливом алкоголю.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що У Харківській області водій авто з явними ознаками алкогольного сп’яніння пропонував хабаря правоохоронцям.