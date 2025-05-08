Ігор Терехов: Ми боронимо своє

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років
Звернення міського голови Ігоря Терехова опубліковано на сторінці міськради в телеграмі, передає РЕДПОСТ.
«Ми не обираємо війну. Ми не прагнемо чужого. Ми боронимо своє. Нас веде любов: до рідної землі, до сімʼї, до дому. І саме в цій любові - незламна сила кожного покоління українців.
Так було і тоді - у страшні роки Другої світової війни. Так є і зараз - коли ми знову вимушені захищати свою країну, свій народ, свої міста.
І нинішні захисники - продовження нашої історії і нашої гідності. Вони - доказ того, що памʼять не стільки про те, що було, як про те, які сильні завдяки їй сьогодні ми є.
Вічна подяка! Вічна памʼять!
Слава героям!» – йдеться у зверненні.
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Можливі приємні і не дуже сюрпризи, варто уникати суперечок. День ідеальний для творчості, флірту й нових знайомств.
У Харкові протягом усього дня спостерігатиметься хмарна погода. Дощ припиниться вранці. Надалі протягом дня опадів не очікується.
Україна відзначає 8 травня як День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.
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