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08.05.2025  10:45   Рита Парфенова

Ігор Терехов: Ми боронимо своє

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років


Фото: ХМР

Звернення міського голови Ігоря Терехова опубліковано на сторінці міськради в телеграмі, передає РЕДПОСТ.

«Ми не обираємо війну. Ми не прагнемо чужого. Ми боронимо своє. Нас веде любов: до рідної землі, до сімʼї, до дому. І саме в цій любові - незламна сила кожного покоління українців.

Так було і тоді - у страшні роки Другої світової війни. Так є і зараз - коли ми знову вимушені захищати свою країну, свій народ, свої міста.

І нинішні захисники - продовження нашої історії і нашої гідності. Вони - доказ того, що памʼять не стільки про те, що було, як про те, які сильні завдяки їй сьогодні ми є.

Вічна подяка! Вічна памʼять!

Слава героям!» – йдеться у зверненні.

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Тэги:  ігор терехов, харків
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