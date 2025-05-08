08.05.2025 10:45 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Ми боронимо своє

Звернення Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років



Фото: ХМР

Звернення міського голови Ігоря Терехова опубліковано на сторінці міськради в телеграмі, передає РЕДПОСТ.

«Ми не обираємо війну. Ми не прагнемо чужого. Ми боронимо своє. Нас веде любов: до рідної землі, до сімʼї, до дому. І саме в цій любові - незламна сила кожного покоління українців.



Так було і тоді - у страшні роки Другої світової війни. Так є і зараз - коли ми знову вимушені захищати свою країну, свій народ, свої міста.



І нинішні захисники - продовження нашої історії і нашої гідності. Вони - доказ того, що памʼять не стільки про те, що було, як про те, які сильні завдяки їй сьогодні ми є.



Вічна подяка! Вічна памʼять!



Слава героям!» – йдеться у зверненні.

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