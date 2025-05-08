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08.05.2025  10:57   Рита Парфенова

Підозра у вчиненні домашнього насильства: чоловіка затримано на Харківщині

У Харківській області поліція повідомила про підозру 35-річному чоловіку, який неодноразово вчиняв насильство щодо співмешканки. Відкрите кримінальне провадження за фактом домашнього насильства.

Новини Харкова: чоловікові повідомили підозру за домашнє насильство

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який неодноразово вчиняв насильство у сім'ї. За останній рік він неодноразово потрапляв у поле зору поліції через агресивну поведінку в побуті. У черговий раз, після звернення потерпілої, працівники сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського районного управління № 1 припинили факт насильства та складали два адміністративні протоколи за ст. 173-2 КУпАП.

Попри те, що порушник вже мав судимість за подібні дії, він не зробив висновків і продовжив агресивну поведінку щодо співмешканки. В результаті, поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Згідно з новими даними, після чергового звернення потерпілої поліцейські документували новий випадок насильства. Відповідно, слідчі повідомили чоловіку про підозру за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Поліція Харківщини наголошує, що кожен випадок домашнього насильства буде належно розслідуваний, а винні понесуть відповідальність. Якщо ви або ваші близькі стали жертвами агресії, негайно звертайтесь на лінію 102.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові отримав вирок шахрай-рецидивіст, який погрожував матері розправою.

Тэги:  насильство, домашнє насильство, харків
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