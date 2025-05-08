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08.05.2025  11:20   

У Харкові продовжують впорядковувати міські кладовища

Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати міські кладовища, меморіальні комплекси та прилеглі до них ділянки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За минулий тиждень вони прибрали понад 6 га території та вивезли 405 куб. м сміття. Зокрема, комунальники впорядкували військові меморіали та братські могили до Дня памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
 
Також працівники підприємства косять траву, видаляють поросль та чагарники, приводять в належний стан алеї.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Лопанській набережній замінили зношену ділянку каналізаційного трубопроводу.
 
Тэги:  жкг, харків
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