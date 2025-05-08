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08.05.2025  11:50   Віталій Хіневич

У Харкові рецидивіст пограбував чоловіка якому стало зле

Прокурори довели, що чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, у тому числі за грабежі, вчинив новий злочин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Маючи незняту та непогашену судимість, 13 січня цього року 29-річний зловмисник, перебуваючи на проспекті Байрона в Харкові, побачив чоловіка, що лежав просто на землі через те, що йому стало зле. 
 
Скориставшись тим, що потерпілий не в змозі чинити опір, грабіжник забрав у нього мобільний телефон та зняв з руки годинник, після чого втік з місця події. Однак уникнути відповідальності це не допомогло — його оперативно затримали правоохоронці. 
 
Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 7 років 3 місяців позбавлення волі.
 
Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що нетверезі водії створили два ДТП на дорогах Харкова.
 
Тэги:  події, харків
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