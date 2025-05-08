У Харкові відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Сергію Трухачову

У Харківському ліцеї №161 «Імпульс» відкрили меморіальну дошку на честь Сергія Трухачова, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харківському ліцеї №161 «Імпульс» відбулося відкриття меморіальної дошки на честь полеглого захисника України Сергія Трухачова. Захід зібрав рідних, побратимів, педагогів, представників райадміністрації та мешканців Немишлянського району.
Сергій Трухачов загинув 1 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в селі Спірне, що в Бахмутському районі Донецької області. Меморіальна дошка стала символом вшанування його подвигу та пам'яті про героя серед учнів та вчителів ліцею.
Сергій був відданим захисником своєї Батьківщини, і цей меморіал нагадуватиме всім про його мужність та відвагу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у харківській гімназії №76, що розташована в Новобаварському районі, відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника України Антона Пономарьова.
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