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08.05.2025  12:20   

Під Харковом відновили електропостачання після обстрілу

Фахівці Липецького району електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання одного з сіл поблизу Харкова, частина жителів якого залишилася без світла через обстріли.

 
Як розповів начальник Липецького РЕМ Віктор Рубцов, від ворожої атаки постраждали повітряні лінії електропередачі, що призвело до знеструмлення понад 1400 домоволодінь, передає РЕДПОСТ.
 
"Протягом двох днів наші фахівці виконували відновлювальні роботи. У ліквідації наслідків обстрілу взяли участь десять електромонтерів та чотири одиниці техніки. Наразі всі знеструмлені споживачі заживлені, окрім тих, чиї оселі, на жаль, були зруйновані або дуже сильно пошкоджені", – повідомив Віктор Рубцов.
 
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Тэги:  жкг, харків
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