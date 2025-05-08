08.05.2025 12:23 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 травня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 12

Золочів – 14

Богодухів – 16

Коломак – 12

Великий Бурлук – 10

Печеніги – 11

Слобожанське – 12

Куп’янськ – 11

Берестин – 11

Лозова – 14

Ізюм – 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 7 травня 2025 року.