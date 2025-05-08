08.05.2025 12:46 Рита Парфенова

За добу в зоні ОТУ «Харків» ліквідовано 86 окупантів і понад 100 одиниць техніки

Обстановка в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Харків» залишається складною. За минулу добу окупанти здійснили понад 500 обстрілів, використали десятки дронів і зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 8 травня 2025 року оперативна обстановка в зоні відповідальності ОТУ «Харків» залишається складною, однак суттєвих змін не зазнала. Російські окупаційні війська продовжують здійснювати інтенсивні атаки на позиції українських захисників.

Минулої доби ворог завдав ракетного удару, застосував 67 дронів-камікадзе та здійснив 502 обстріли по позиціях Сил оборони України. Найбільш інтенсивні бойові дії тривали поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки — загалом окупанти атакували 11 разів.

Українські оборонці продовжують завдавати ворогу втрат. За добу знищено або пошкоджено 106 одиниць ворожої техніки, зокрема:

1 бойову броньовану машину;

2 артилерійські системи;

12 автомобілів;

83 безпілотники;

2 засоби радіоелектронної боротьби;

6 одиниць спеціальної техніки.

Також ліквідовано:

50 укриттів для особового складу;

місце зберігання пально-мастильних матеріалів.

Втрати противника в живій силі становлять 86 осіб, з яких 41 — безповоротні.

Сили оборони України контролюють ситуацію, продовжують утримувати позиції та відбивати збройну агресію російської федерації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківському напрямку знищено понад 70 окупантів і 120 одиниць техніки.