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06.05.2025  16:30   Віталій Хіневич

У Харківській області водій авто пропонував хабар правоохоронцям

Під час патрулювання території обслуговування працівники відділу реагування патрульної поліції виявили водія, який керував транспортним засобом з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Співробітники поліції запропонували 52-річному чоловіку поїхати до медзакладу для проходження медогляду на стан алкогольного сп’яніння. Однак водій відмовився від обстеження. Під час складання щодо нього адміністративних матеріалів, з метою уникнення відповідальності, він запропонував поліцейським неправомірну вигоду у сумі 10 тисяч гривень.
 
На попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, правопорушник не відреагував, тому на місце події була викликана слідчо-оперативна група для документування злочину. На водія поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП.
 
 
5 травня слідчі повідомили порушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
 
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Тэги:  події, харків
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